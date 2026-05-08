Наразі очікуються результати аналізів. Про це повідомляє Reuters.

Що відомо про жінку, яку госпіталізували із симптомами смертельного вірусу?

В Іспанії госпіталізували 32-річну жінку з провінції Аліканте, у якої виявили симптоми, схожі на хантавірусну інфекцію. Наразі медики очікують результати лабораторних аналізів, які мають підтвердити або спростувати діагноз.

За даними Reuters, жінка поверталася з Йоганнесбурга тим самим рейсом, на якому певний час перебувала пасажирка круїзного лайнера MV Hondius. Відомо, що хвора жінка через тяжкий стан не змогла продовжити подорож, її зняли з рейсу ще до вильоту літака, а наступного дня вона померла у ПАР.

Іспанські органи охорони здоров'я повідомили, що госпіталізована пасажирка має легкі респіраторні симптоми та перебуває під медичним наглядом. Також фахівці встановлюють коло людей, з якими вона контактувала після повернення до країни. У літаку жінка сиділа приблизно за два ряди від хворої пасажирки круїзного судна. Медики зазначають, що безпосередній контакт між ними був короткочасним, оскільки інфікована перебувала на борту недовго.

Що таке хантавірус і які у нього симптоми?

Хантавірус – це небезпечна вірусна інфекція, яка передається людині від диких гризунів, зокрема мишей і полівок. Найчастіше зараження відбувається через вдихання пилу із частинками слини, сечі або фекалій тварин, а також через забруднені поверхні чи їжу.

Хвороба може викликати:

високу температуру,

головний біль,

нудоту,

біль у м'язах і попереку.

У важких випадках:

ураження нирок,

кровотечі,

дихальну недостатність.

Від людини до людини вірус практично не передається.

Щоб знизити ризик зараження, медики радять уникати контакту з гризунами, не здіймати пил у старих приміщеннях, зберігати їжу в закритих контейнерах і дотримуватися гігієни під час перебування на природі.

Якщо після контакту з потенційно зараженими місцями з'явилися симптоми, варто негайно звернутися до лікаря.

Що відомо про спалах небезпечного вірусу?

На круїзному лайнері MV Hondius зафіксували спалах хантавірусу, внаслідок якого померли троє людей. Ще троє пасажирів захворіли: двоє продовжують перебувати на борту судна, а британського туриста госпіталізували до відділення інтенсивної терапії в Йоганнесбурзі.

Судно вирушило з аргентинського порту Ушуаї близько трьох тижнів тому, а зараз перебуває на якорі поблизу столиці Кабо-Верде – міста Прая.

Регіональний директор ВООЗ у Європі Ганс Клюге зазначив, що хантавірусні інфекції трапляються доволі рідко та переважно пов'язані з контактами з гризунами. За його словами, передача таких вірусів від людини до людини відбувається вкрай нечасто.