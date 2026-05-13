Это вызывает наибольшее беспокойство: врач-инфекционист назвал главную опасность хантавируса

Украинцев не на шутку испугал новый вирус, который вспыхнул на круизном лайнере в Атлантическом океане. Из-за хантавируса уже есть летальные случаи, а заражение им фиксировали и в Украине.

Врач-инфекционист Роман Пономаренко рассказал 24 Каналу откуда происходит эта вирусная болезнь и как передается. Также он отметил, что существуют различные штаммы и объяснил, какой именно зафиксировали на лайнере.

Чем опасен вирус?

На самом деле хантавирус существует давно, еще с 1980-х годов. Его случаи фиксировали ежегодно, в том числе и в Украине. Конечно, в некоторых регионах вирус выявляли чаще, в некоторых – реже, но в целом он не новый.

Передача происходит от грызунов: мышей, крыс, их экскрементов. Когда человек их вдыхает, это попадает в дыхательные пути и так происходит инфицирование.

Те штаммы которые циркулируют в наших регионах, несут заразность только для человека. Именно человек является конечным "хозяином". Он может распространять вирус дальше воздушно-капельным путем,

– подчеркнул врач-инфекционист.

Относительно того штамма, который сейчас всех беспокоит больше всего, то это штамм Andes, который передается непосредственно от человека к человеку, воздушно-капельным путем. Но важно отметить, что это происходит только во время тесного контакта. Даже не так, как во время коронавирусной инфекции или гриппе.

Люди, которые умерли от этого штамма, были в тесном контакте. Говорилось о семейных связях.

Обратите внимание! Из-за инфицирования на лайнере умерли супруги из Нидерландов, которым было по 69 лет, а также один гражданин Германии. Также известно о десятке случаев заражения.

"Наибольшее беспокойство вызывает только единственный момент – достаточно высокая смертность. Именно этот кардиопульмональный синдром, который является ведущим синдромом штамма, – поражает сердечно-легочную систему. Смертность там 40 – 50%", – добавил Роман Пономаренко.

Также стоит помнить, что смертность зависит от многих индивидуальных факторов. Но уровень передачи является низким, что можно считать положительным моментом.

Кто в группе риска?

Люди, которые умерли в результате заражения на лайнере, были пожилого возраста. Конечно, как для любой инфекционной болезни, существуют группы риска, которым труднее переносить заболевание. Это может быть из-за сопутствующих хронических болезней, снижении функции иммунитета.

Но пока мы не можем выделить вариант группы риска как при ковиде, потому что у нас небольшая выборка, Достаточно малое количество больных. В общем, это положительный момент,

– отметил врач-инфекционист.

При этом не стоит забывать, что любой вариант контакта может вызвать заболевание и вызвать тяжелое течение.

Каково лечение вируса после заражения?

Специфического лечения не существует, оно симптоматически-синдромальное. Если происходит инфицирование, то дальнейшие решения надо принимать как можно быстрее. При необходимости может быть интенсивная терапия, в которой используют искусственную вентиляцию легких, ЭКМО.

То есть все меры для того, чтобы пока вирус активно действует – поддержать жизненные функции организма. Но специфического лечения пока не существует.

Хантавирус в Украине: что известно?

На лайнере Hondius также был один украинец, его эвакуировали из-за заболевания. Всего на борту находились четверо украинцев, которые были в составе экипажа. По прибытии их должны были отправить в Нидерланды для обследования.

Хантавирус действительно не является новой болезнью, его уже дважды фиксировали в 2026 году. Случаи случались в Хмельницкой области. Пациенты выздоровели, их уже выписали из больниц.

В Центре общественного здоровья отметили, что распространение вируса между людьми в Украине является невозможным. Такого сейчас не фиксируют. Вирус, который вспыхнул на лайнере, не является типичным для нашей страны, он преимущественно распространяется в Южной Америке.