Спецрейс в Нидерланды: одного из украинцев эвакуируют с лайнера из-за вспышки хантавируса, – МИД

Один гражданин Украины покинет борт лайнера MV Hondius, где обнаружили хантавирус, в рамках частичной эвакуации экипажа. Еще четверо украинцев продолжают находиться на судне и будут сопровождать его в Нидерланды.

О ходе эвакуации украинцев с круизного лайнера MV Hondius, сообщили в МИД, передает 24 Канал.

Что известно об эвакуации украинцев с лайнера, где вспыхнул хантавирус?

На борту экспедиционного лайнера MV Hondius, где ранее обнаружили хантавирус, находятся пятеро граждан Украины. Один из них покинет судно в рамках частичной эвакуации экипажа спецрейсом в Нидерланды.

Как сообщили в МИД Украины, признаков заболевания среди украинцев на борту пока не зафиксировано. Четверо граждан Украины, которые входят в состав экипажа, пока остаются на судне и будут обеспечивать его переход в Нидерланды. По прибытии лайнера украинских моряков планируют направить в медицинское учреждение для прохождения карантина и обследования.

Украинские дипломаты поддерживают постоянную связь с гражданами Украины на борту. Ситуация находится на особом контроле Департамента консульской службы, а также посольств Украины в Нидерландах и Испании и консульства Украины в Малаге.

Что известно о вспышке хантавируса на круизном лайнере MV Hondius?

Лайнер MV Hondius под флагом Нидерландов отправился в трехнедельный круиз из Аргентины с маршрутом в Антарктиду, Фолклендских островов и других отдаленных регионов. Однако во время путешествия на борту начали фиксироваться тревожные случаи заболеваний и смертей. Сначала внезапно умер 70-летний гражданин Нидерландов, а впоследствии – его 69-летняя жена. Всего по состоянию на начало мая на судне было зафиксировано по меньшей мере три летальных случая.

Вероятно, первые инфицированные – пожилая пара из Нидерландов – во время предыдущего путешествия в Аргентину, Чили и Уругвая контактировали с природными очагами, где обитают грызуны, переносящие вирус.

На борту находились 170 пассажиров и 71 член экипажа, включая медицинский персонал. После обнаружения вспышки судно стало на якорь возле Кабо-Верде, где люди находились в изоляции.

Впоследствии лайнер прибыл в Тенерифе, поскольку, по данным ВОЗ, в Кабо-Верде отсутствуют необходимые возможности для полноценной диагностики и лечения. Канарские острова были определены как ближайший регион с соответствующей медицинской инфраструктурой для дальнейшего обследования пассажиров и экипажа.

Что нужно знать о хантавирусе и как он передается?

По данным ВОЗ, хантавирусная инфекция – заболевание, которое передается человеку преимущественно через контакт с грызунами и их выделения. В большинстве случаев хантавирусы не передаются между людьми, однако существует исключение – вирус Анд, который может распространяться от человека к человеку, хоть и очень редко. Именно этот тип, по предварительным данным, обнаружили по меньшей мере у пяти пассажиров и членов экипажа.

По словам представителя Центра общественного здоровья Николая Ганича, в Украине ежегодно регистрируют десятки случаев хантавирусной инфекции. Инкубационный период болезни обычно составляет от 1 до 8 недель, после чего могут появляться симптомы:

высокая температура,

сильная головная боль,

тошнота,

боль в пояснице,

нарушение мочеиспускания.

В тяжелых случаях инфекция может приводить к кровотечениям, острому поражению почек или дыхательной недостаточности. Один из опасных вариантов течения начинается с лихорадки, сильной слабости и боли в мышцах, а затем переходит в критическое нарушение работы почек.

Другая форма болезни может сначала напоминать обычную вирусную инфекцию, но уже через несколько дней резко осложняется поражением легких: появляется сильная одышка, накапливается жидкость в легких и развивается острая дыхательная недостаточность.