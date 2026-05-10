Как будет происходить эвакуация с лайнера?

По данным испанских властей, пассажиров, у которых пока не обнаружили симптомов заражения, обследуют медики, чтобы убедиться, что болезнь не проявляется бессимптомно. После этого людей небольшими лодками доставят на берег.

Далее герметично изолированные автобусы перевезут пассажиров в главный аэропорт острова, расположенного неподалеку от порта, откуда они вылетят в свои страны.

В Европейском агентстве по общественному здоровью сообщили, что всех пассажиров круизного лайнера MV Hondius считают контактными лицами с повышенным риском заражения – в качестве меры предосторожности.

Начало эвакуации было запланировано на период между 7:30 и 8:30 утра по местному времени.

Отмечается, что первыми судно оставят граждане Испании, после чего группами будут эвакуировать пассажиров других национальностей. Также примерно 30 членов экипажа останутся на борту и отправятся в Нидерланды, где лайнер пройдет дезинфекцию.

Напомним, лайнер отправился в Испанию от побережья Кабо-Верде после того, как Всемирная организация здравоохранения и Европейский Союз обратились к испанским властям с просьбой организовать эвакуацию пассажиров из-за вспышки хантавируса на борту.

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебреисус прибыл на Тенерифе вечером 9 мая вместе с министрами внутренних дел, здравоохранения и территориальной политики Испании для координации прибытия судна и эвакуации пассажиров.

В ВОЗ сообщили, что на борту заболели восемь человек, трое из которых умерли – супруги из Нидерландов и гражданин Германии. В шести случаях заражения хантавирусом уже подтвердили, еще два случая остаются под подозрением.

На борту круизного лайнера также находились пятеро граждан Украины из экипажа. Сейчас признаков ухудшения их здоровья не зафиксировано.

Справка. Специалисты установили, что возбудителем заболевания является вирус Анд, разновидность хантавируса из Южной Америки. Обычно хантавирус передается через грызунов, однако в редких случаях возможно также инфицирование от человека к человеку.

В ВОЗ отметили, что сейчас риск для населения мира остается низким, тогда как для пассажиров и экипажа судна его оценивают как умеренный.

В то же время в ВОЗ подчеркивают важность международной координации в реагировании на вспышку заболевания. Директор по чрезвычайным ситуациям организации Абдирахман Махамуд заявил, что при условии надлежащих мер безопасности и сотрудничества между государствами распространение болезни, вероятно, удастся сдержать.

Доктор Мария ван Керхове также отметила, что нынешняя вспышка хантавируса не свидетельствует о начале новой пандемии.

Какие симптомы хантавируса?

Хантавирусная инфекция может сопровождаться высокой температурой, сильной головной болью, тошнотой, болью в пояснице и проблемами с мочеиспусканием. В тяжелых случаях заболевание способно вызвать кровотечения, острое поражение почек или дыхательную недостаточность.

Один из самых тяжелых вариантов течения болезни сопровождается высокой температурой, сильным истощением, болью в мышцах и голове, а затем – серьезными нарушениями работы почек. У пациентов могут возникать кровотечения, высыпания и внутренние кровоизлияния, а в критических случаях требуется интенсивная терапия и гемодиализ.

Другая форма инфекции сначала похожа на обычную вирусную болезнь, однако через несколько дней может стремительно перейти в тяжелое поражение легких. У человека появляется сильная одышка, накапливается жидкость в легких и развивается острая дыхательная недостаточность, что без своевременного лечения может привести к смерти.

Инкубационный период хантавирусной инфекции обычно длится от двух до четырех недель, однако в некоторых случаях симптомы могут проявиться и более чем через месяц после заражения.