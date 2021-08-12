Слова Байдена-младшего цитирует Daily Mail, в распоряжении которой оказалось достаточно провокационное видео, снятое в 2019 году.

Важно Burisma противостояла интересам самого опасного человека в мире – сын Байдена о Путине

О каком видео идет речь

На видео Хантер Байден и секс-работница ведут беседу. Мужчина на видео рассказывает, что "наркоторговцы украли один из его ноутбуков в тот момент, когда он был близок к передозировке в гостиничном номере в Лас-Вегасе". По его словам, ноутбук похитили трое мужчин, которые в тот момент находились в номере.

Я пошел в джакузи один. Итак, я сижу там, и это последнее, что я помню. А я никогда не теряю сознание, никогда. Я просыпаюсь, и там. Они собирались уходить, и я пришел в себя. А еще там была российская женщина, 35-летняя, действительно милая, брюнетка,
рассказал якобы Хантер.

По словам рассказчика, на ноутбуке была информация личного, даже интимного характера. Поэтому, можно предположить, что воры рассчитывали шантажировать сына президента США.

Наркозависимость сына Джо Байдена

  • Ранее Хантер Байден рассказал, что употреблял наркотики с экс-мером Вашингтона. Сын президента также признался, что курил пармезан вместо наркотиков.
  • Известно, что сын главы Белого дома много лет страдал от алкогольной и наркотической зависимости, иногда у него наблюдалась острая ломка.
  • По словам Байдена-младшего, из-за этого он готов был принять то, что даже отдаленно напоминало наркотик.