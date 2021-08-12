Слова Байдена-младшего цитирует Daily Mail, в распоряжении которой оказалось достаточно провокационное видео, снятое в 2019 году.

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О каком видео идет речь

На видео Хантер Байден и секс-работница ведут беседу. Мужчина на видео рассказывает, что "наркоторговцы украли один из его ноутбуков в тот момент, когда он был близок к передозировке в гостиничном номере в Лас-Вегасе". По его словам, ноутбук похитили трое мужчин, которые в тот момент находились в номере.

Я пошел в джакузи один. Итак, я сижу там, и это последнее, что я помню. А я никогда не теряю сознание, никогда. Я просыпаюсь, и там. Они собирались уходить, и я пришел в себя. А еще там была российская женщина, 35-летняя, действительно милая, брюнетка,

– рассказал якобы Хантер.

По словам рассказчика, на ноутбуке была информация личного, даже интимного характера. Поэтому, можно предположить, что воры рассчитывали шантажировать сына президента США.

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