Слова Байдена-молодшого цитує Daily Mail, в розпорядженні якого опинилося доволі провокативне відео, зняте у 2019 році.
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Про яке відео мовиться
На відео Хантер Байден і секс-працівниця ведуть бесіду. Чоловік на відео розповідає, що "наркоторговці вкрали один з його ноутбуків в той момент, коли він був близький до передозування в готельному номері в Лас-Вегасі". За його словами, ноутбук викрали троє чоловіків, які в той момент перебували в номері.
Я пішов у джакузі один. Отже, я сиджу там, і це останнє, що я пам'ятаю. А я ніколи не втрачаю свідомість, ніколи. Я прокидаюся, і там. Вони збиралися йти, і я прийшов до тями. А ще там була російська жінка, 35 - річна, дійсно мила, брюнетка,
– розповів нібито Хантер.
За словами оповідача, на ноутбуці була інформація особистого, навіть інтимного характеру. Тож, можна припустити, що злодії розраховували шантажувати сина президента США.
Наркозалежність сина Джо Байдена
- Раніше Хантер Байдена розповів, що вживав наркотики з ексмером Вашингтона. Син президента також зізнався, що курив пармезан замість наркотиків.
- Відомо, що син глави Білого дому багато років страждав від алкогольної та наркотичної залежності, часом у нього спостерігалася дуже гостра ломка.
- За словами Байдена-молодшого, через це він готовий був вжити те, що навіть віддалено нагадувало наркотик.