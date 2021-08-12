Слова Байдена-молодшого цитує Daily Mail, в розпорядженні якого опинилося доволі провокативне відео, зняте у 2019 році.

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Про яке відео мовиться

На відео Хантер Байден і секс-працівниця ведуть бесіду. Чоловік на відео розповідає, що "наркоторговці вкрали один з його ноутбуків в той момент, коли він був близький до передозування в готельному номері в Лас-Вегасі". За його словами, ноутбук викрали троє чоловіків, які в той момент перебували в номері.

Я пішов у джакузі один. Отже, я сиджу там, і це останнє, що я пам'ятаю. А я ніколи не втрачаю свідомість, ніколи. Я прокидаюся, і там. Вони збиралися йти, і я прийшов до тями. А ще там була російська жінка, 35 - річна, дійсно мила, брюнетка,

– розповів нібито Хантер.

За словами оповідача, на ноутбуці була інформація особистого, навіть інтимного характеру. Тож, можна припустити, що злодії розраховували шантажувати сина президента США.

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