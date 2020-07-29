Пока депутаты на каникулах, общественность подводит итоги работы парламентариев. Этот год выдался особенным для Рады: впервые здесь сформировано большинство одной фракцией. Несмотря на громкие скандалы, нардепам все-таки удалось принять несколько важных законопроектов.

Однако есть и негативные моменты – например, постоянные изменения министров и премьеров. В целом этот политический сезон можно назвать сезоном рекордов и вызовов. Подробнее – в материале журналистов 24 канала.

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Во власти появилось рекордное количество "новых лиц". Было рекордное количество правок к некоторым законопроектам и рекордное количество внеочередных парламентских заседаний. Самым главным вызовом стала работа во время пандемии коронавируса.

Верховная Рада 9 созыва начинала сезон с большими амбициями, монобольшинством и сверхбыстрыми темпами голосования. Впрочем, задора хватило лишь на месяц. А потом под куполом традиционно начались скандалы.

Как депутаты оценивают год работы

Сами нардепы свою работу оценивают высоко. Считают, что выполняли обещания и принимали не популярные решения: разобрались с кнопкодавами и прогульщиками. Поэтому идут на отдых с чистой совестью.

"Мы заставили работать всех в Раде. И в нашей партии, которая стабильно ходит на заседания – 95%, как вы видите. И наших коллег по залу, которые во время прошлых созывов парламент не часто посещали, сейчас они вместе с нами", – заверил Александр Корниенко, глава "Слуги народа".



Кто из депутатов больше всего прогуливает заседания / Инфографика 24 канала

А вот, по мнению экспертов, несмотря на определенный прогресс молодых политиков, нардепам еще расти и расти. Политолог Николай Давидюк рассказал: если сейчас говорить с ними не на камеру, большинство признается, что только сейчас поняли регламент и как работает государственный аппарат.

Выглядит это как детский сад. Хаотичности действительно много, это так выглядит извне в различных государственных и парламентских институтах. Но в чем парадокс – результативность Рады значительно возросла,

– отметил политолог Владимир Фесенко.

Главным вызовом политического сезона для команды власти стал кадровый кризис и необходимость менять тактику. Через полгода после назначения кабмина Алексея Гончарука его окружения и публичное давление убедили президента в том, что "молодых лиц мало".

Политическая тактика изменилась

Смена руководителя Офиса Президента, правительства и генпрокурора – это было серьезным испытанием. Пришлось менять и политическую тактику. Если раньше была ставка на новые лица, сейчас ориентиры кадровой политики другие: кроме новых лиц – опытные люди.

Этот сезон продемонстрировал отсутствие коммуникации и взаимопонимания между парламентом, правительством, а кое-где и президентом. Всего из 39 поданных Кабмином в Раду законопроектов приняли лишь 1. Монобильшинство проигнорировало даже несколько настойчивых просьб самого Зеленского.

Работа Рады и Кабмина – это работа оппонентов, работа конкурентов, но не работа одной команды. Это ключевая проблема, которую должно сейчас решить правительство, парламент и власть в целом,

– пояснил Алексей Кошель, председатель Комитета избирателей Украины.

Чего ждать в новом политическом сезоне? Эксперты не исключают, что начаться он может с роспуска парламента. Мол, у президента давно есть для этого основания.