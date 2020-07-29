Поки депутати на канікулах, громадськість підбиває підсумки роботи парламентарів. Цей рік видався особливим для Ради: вперше тут сформована більшість однією фракцією. Попри гучні скандали, нардепам все-таки вдалося ухвалити кілька важливих законопроектів.

Проте є і негативні моменти – наприклад, постійні зміни міністрів та прем'єрів. Загалом цей політичний сезон можна назвати сезоном рекордів та викликів. Детальніше – в матеріалі журналістів 24 каналу.

До теми Недоторканість лишилась, нічого не скасовано, стало гірше, – Шабунін про рік роботи парламенту

У владі з'явилася рекордна кількість "нових облич" у владі. Була рекордна кількість правок до деяких законопроєктів і рекордна кількість позачергових парламентських засідань. Найголовнішим викликом стала робота під час пандемії коронавірусу.

Верховна Рада 9 скликання починала сезон з великими амбіціями, монобільшістю та надшвидкими темпами голосування. Втім, запалу вистачило лише на місяць. А потім під куполом традиційно почалися скандали.

Як депутати оцінюють рік роботи

Самі нардепи свою роботу оцінюють високо. Вважають, що виконували обіцянки та ухвалювали не популярні рішення: розібралися з кнопкодавами і прогульниками. Тож йдуть на відпочинок з чистим сумлінням.

"Ми змусили працювати всіх у Раді. І в нашій партії, яка стабільно ходить на засідання – 95%, як ви бачите. І наших колег по залу, які під час минулих скликань парламент не часто відвідували, зараз вони разом з нами", – запевнив Олександр Корнієнко, голова "Слуги народу".



Хто з депутатів найбільше прогулює засідання / Інфографіка 24 каналу

А от, на думку експертів, попри певний прогрес молодих політиків, нардепам ще рости і рости. Політолог Микола Давидюк розповів: якщо зараз говорити з ними не на камеру, більшість признається, що лише зараз зрозуміли регламент та як працює державний апарат.

Виглядає це як дитячий садок. Хаотичності дійсно багато, це так виглядає ззовні в різних державних та парламентських інституціях. Але в чому парадокс – результативність Ради значно зросла,

– наголосив політолог Володимир Фесенко.

Головним викликом політичного сезону для команди влади стала кадрова криза та необхідність міняти тактику. Через пів року після призначення кабміну Олексія Гончарука його оточення і публічний тиск переконали президента в тому, що "молодих облич замало".

Політична тактика змінилася

Зміна керівника Офісу Президента, уряду та генпрокурора – це було серйозним випробуванням. Довелося міняти і політичну тактику. Якщо раніше була ставка на нові обличчя, зараз орієнтири кадрової політики інші: крім нових облич – досвідчені люди.

Цей сезон продемонстрував відсутність комунікації та взаєморозуміння між парламентом, урядом, а подекуди і президентом. Загалом з 39 поданих Кабміном до Ради законопроєктів ухвалили лише 1. Монобільшість проігнорувала навіть кілька наполегливих прохань самого Зеленського.

Робота Ради і Кабміну – це робота опонентів, робота конкурентів, але не робота однієї команди. Це ключова проблема, яку повинен зараз вирішити уряд, парламент та влада загалом,

– пояснив Олексій Кошель, голова Комітету виборців України.

Чого чекати в новому політичному сезоні? Експерти не виключають, що розпочатись він може з розпуску парламенту. Мовляв, у президента давно є для цього підстави.