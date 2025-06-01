Ночной террор Харькова: Терехов показал жуткие кадры российских ударов по домам

В ночь на 5 июня враг снова наносил массированные удары по Харькову. Российские дроны попали в многоквартирные дома.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на городского голову Харькова Игоря Терехова.

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Жуткие кадры атаки на Харьков 5 июня

Так, Терехов показал, как ночью враг бил "Шахедами" по жилым домам мирных харьковчан в Слободском районе города.

Попадание беспилотников в дома: смотрите видео

Глава Офиса президента Андрей Ермак также распространил это видео, подписав его: "Вот так российские террористы атаковали гражданские дома Харькова".

Путин – террорист, который пытается изображать из себя "миротворца" и осуществляет звонки лжи,

– указал Ермак.

Всего ночью фиксировали шесть вражеских ударов, два из которых пришлись на многоквартирные дома. Враг атаковал ударными беспилотниками, а также запустил ракету Х-35, которая попала в землю.

По словам мэра города, в одной из квартир осколки пробили стены. Часть двигателя "Шахеда" оказалась прямо в коридоре. В тот момент хозяева были дома – спаслись только потому, что спали в другой комнате. Они чудом остались живы.

По состоянию на утро известно о 19 пострадавших, среди которых двое детей.