Ночной террор Харькова: Терехов показал жуткие кадры российских ударов по домам
- В ночь на 5 июня Харьков подвергся массированным ударам, в частности беспилотниками "Шахед", попавших в жилые дома.
- Городской голова Харькова Игорь Терехов и глава Офиса президента Андрей Ермак распространили видео атак, подчеркнув, что целью России стали гражданские.
В ночь на 5 июня враг снова наносил массированные удары по Харькову. Российские дроны попали в многоквартирные дома.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на городского голову Харькова Игоря Терехова.
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Жуткие кадры атаки на Харьков 5 июня
Так, Терехов показал, как ночью враг бил "Шахедами" по жилым домам мирных харьковчан в Слободском районе города.
Попадание беспилотников в дома: смотрите видео
Глава Офиса президента Андрей Ермак также распространил это видео, подписав его: "Вот так российские террористы атаковали гражданские дома Харькова".
Путин – террорист, который пытается изображать из себя "миротворца" и осуществляет звонки лжи,
– указал Ермак.
Всего ночью фиксировали шесть вражеских ударов, два из которых пришлись на многоквартирные дома. Враг атаковал ударными беспилотниками, а также запустил ракету Х-35, которая попала в землю.
По словам мэра города, в одной из квартир осколки пробили стены. Часть двигателя "Шахеда" оказалась прямо в коридоре. В тот момент хозяева были дома – спаслись только потому, что спали в другой комнате. Они чудом остались живы.
По состоянию на утро известно о 19 пострадавших, среди которых двое детей.