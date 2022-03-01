Харьков и Белгород были близкими, но не после этого, – Зеленский об обстреле

Владимир Зеленский отреагировал на сегодняшнюю атаку на Харьков. В частности, глава государства отметил, что удар крылатой ракеты является террором.

По словам Зеленского, Харьков и российский город Белгород, из которого выпустили крылатую ракету, всегда были близкими во многих смыслах слова, однако эта атака все изменила. Об этом глава государства заявил во время утреннего обращения, сообщает 24 канал.

Обратите внимание Обстрел Харьковской ОГА: пострадало 6 человек, количество погибших уточняют

Украинский Харьков и российский Белгород всегда были близкими городами. Во многих смыслах. Даже граница между ними была только условная, только на картах, но точно не в душе. Не в душе. Теперь все изменилось. После крылатой ракеты, которой ударили по Харькову из Белгорода,

– заявил Зеленский.

Оперативная информация спасает жизни. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно! –