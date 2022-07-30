Харьков дважды обстреляли ночью: прилетело в начальное заведение, начался пожар

российские оккупанты снова атаковали Харьков. На этот раз снова прилетело в учебное заведение.

Соответствующую информацию сообщил мэр города Игорь Терехов. Стоит вспомнить, что минувшей ночью на 29 июля российские ракеты попали в дом и ВУЗ в центре Харькова.

Заметьте В Харькове прогремели мощные взрывы: в одном из районов начался пожар

россияне ударили в учебное заведение в Харькове

Игорь Терехов подтвердил ракетные обстрелы Харькова ориентировочно в 03:00 30 июля.

Прилетело в Слободской район, к зданию одного из учебных заведений. Там пожар, который уже тушат наши ребята из ГСЧС,

– сообщил мэр.

Добавил, что на 04:33 данных о пострадавших нет. Однако после первой атаки, ориентировочно в 4 часа, был еще один удар, который слышал весь город.

"Куда прилетело – сейчас выясняем", – объяснил Терехов.

Кратко о ночных обстрелах Харькова

В ночь на 29 июля ориентировочно в 4 часа российские оккупанты ударили по центру города. В результате атаки повреждены жилой дом и высшее учебное заведение. Спасатели разбирали завалы. К счастью, погибших и раненых предварительно нет.

В ночь на 30 июля ориентировочно в 02:30 россияне снова начали запускать ракеты по Харькову. Тогда люди услышали мощные взрывы. В то время в городе уже пол часа была воздушная тревога.

Впоследствии местные телеграмм-каналы сообщили, что после взрывов в городе загорелся пожар в одном из районов Харькова. Объяснили, что он был виден из разных уголков города.

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