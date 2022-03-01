Харьков – это символ лживой сущности и импотенции Путина, – Геращенко

На своей странице в социальной сети фейсбук советник министра внутренних дел Антон Геращенко прокомментировал обстрелы в Харькове.

По его словам, Путин, видимо, свирепствует от бессилия. Ведь Харьков ярче всего демонстрирует его импотенцию и лживую сущность.

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"Русскоязычный город в 40 километрах от российской границы, который орки в своих влажных мечтах регулярно прочат "столицей" каких-то марионеточных образований, дает отпор. И еще и какой! Отсюда трусливые нападения на мирных жителей", – отметил Геращенко

Кроме того, он добавил, что каждое животное, которое отдавало и выполняло преступные приказы, будет найдено и осуждено. Или уничтожено.

"Харьковский трибунал" – это добрый символ, который позволит привлечь больше внимания к преступлениям России", – сообщил Геращенко.

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