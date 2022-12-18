Харьков накрыла зимняя гроза: почему синоптики считают это аномалией

В субботу, 17 декабря, через территорию Харькова проходил активный полярный холодный фронт южного циклона "Erdmute". Темка предшествовала интенсивному выносу теплого и влажного воздуха морского происхождения.

Город накрыли кучево-дождевые облака с зарядами ливневого дождя. Приблизительно в 22:10 над Харьковом зафиксировали грозу, которая быстро сместилась в северо-восточном направлении.

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Почему такое явление аномально

По словам синоптика, температура воздуха в настоящее время составляла +10 градусов, что намного выше климатической нормы для данного времени года. Такая гроза аномальна сразу по двум причинам:

Во-первых, сам факт грозовой деятельности в середине декабря в Харькове зафиксирован впервые за последние не менее 25 лет.

Во-вторых, гроза была "теплой", то есть возникла на фоне высоких температурных показателей.

Кибальчич отмечает, что подобные процессы характерны больше для второй половины осени.

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