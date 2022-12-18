Харьков накрыла зимняя гроза: почему синоптики считают это аномалией
Источник:Игорь Кибальчич
В субботу, 17 декабря, через территорию Харькова проходил активный полярный холодный фронт южного циклона "Erdmute". Темка предшествовала интенсивному выносу теплого и влажного воздуха морского происхождения.
Город накрыли кучево-дождевые облака с зарядами ливневого дождя. Приблизительно в 22:10 над Харьковом зафиксировали грозу, которая быстро сместилась в северо-восточном направлении.
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Почему такое явление аномально
По словам синоптика, температура воздуха в настоящее время составляла +10 градусов, что намного выше климатической нормы для данного времени года. Такая гроза аномальна сразу по двум причинам:
- Во-первых, сам факт грозовой деятельности в середине декабря в Харькове зафиксирован впервые за последние не менее 25 лет.
- Во-вторых, гроза была "теплой", то есть возникла на фоне высоких температурных показателей.
Кибальчич отмечает, что подобные процессы характерны больше для второй половины осени.
Погода все чаще наказывает россиян: что известно
- Матушка- природа наказывает россиян за их существование. Только за сутки в Подмосковье выпали 50% осадков.
- В Москве показатель – несколько ниже. В то же время, местным жителям уже рекомендуют не пользоваться автомобилями и не выходить из дома без надобности. Общественный транспорт не может сдвинуться с места. Стоят в снежных заносах даже скорые.
- Коммунальщики не могут справиться с "подарком" зимы. Местные аэропорты задерживают и отменяют рейсы. Россияне замерзают и жалуются о своем "горе" в соцсетях.
- Кроме того, синоптики прогнозируют, что это далеко не конец. В ближайшие часы метель только усилится.