Харьков накрыла зимняя гроза: почему синоптики считают это аномалией

18 декабря 2022, 15:44
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Игорь Кибальчич

В субботу, 17 декабря, через территорию Харькова проходил активный полярный холодный фронт южного циклона "Erdmute". Темка предшествовала интенсивному выносу теплого и влажного воздуха морского происхождения.

Город накрыли кучево-дождевые облака с зарядами ливневого дождя. Приблизительно в 22:10 над Харьковом зафиксировали грозу, которая быстро сместилась в северо-восточном направлении.

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Почему такое явление аномально

По словам синоптика, температура воздуха в настоящее время составляла +10 градусов, что намного выше климатической нормы для данного времени года. Такая гроза аномальна сразу по двум причинам:

  • Во-первых, сам факт грозовой деятельности в середине декабря в Харькове зафиксирован впервые за последние не менее 25 лет.
  • Во-вторых, гроза была "теплой", то есть возникла на фоне высоких температурных показателей.

Кибальчич отмечает, что подобные процессы характерны больше для второй половины осени.

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  • Коммунальщики не могут справиться с "подарком" зимы. Местные аэропорты задерживают и отменяют рейсы. Россияне замерзают и жалуются о своем "горе" в соцсетях.
  • Кроме того, синоптики прогнозируют, что это далеко не конец. В ближайшие часы метель только усилится.

Автор: Анна Романюк