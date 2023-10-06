В сеть выложили фото и видео, на которых можно увидеть первые минуты после удара по Харькову. Их сделали как журналисты, так и правоохранители и сами очевидцы.

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Сигнализация воет, дым поднимается в небо

Первые минуты по прилету по Харькову: смотрите видео

После ракетного удара горят автомобили: смотрите видео

Очевидцы рассказывают, что удар был сильным: смотрите видео​

На другом видео, выложенном уже изнутри квартиры, можно также увидеть последствия прилета у проспекта Гагарина. Собственно, мужчина за кадром не слишком сдерживал эмоции, ведь был поражен тем, что произошло.

Ох***еты! Доброго... доброго, б***ь, утра! П***ец!

– говорит мужчина в квартире.

Мужчина снял на видео момент после прилета с квартиры: смотрите видео 18+

Последствия ракетного удара по Харькову / Фото полиции, ГСЧС, из сети​

Коротко о ракетной атаке по Харькову