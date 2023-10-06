В сеть выложили фото и видео, на которых можно увидеть первые минуты после удара по Харькову. Их сделали как журналисты, так и правоохранители и сами очевидцы.
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Сигнализация воет, дым поднимается в небо
Первые минуты по прилету по Харькову: смотрите видео
После ракетного удара горят автомобили: смотрите видео
Очевидцы рассказывают, что удар был сильным: смотрите видео
На другом видео, выложенном уже изнутри квартиры, можно также увидеть последствия прилета у проспекта Гагарина. Собственно, мужчина за кадром не слишком сдерживал эмоции, ведь был поражен тем, что произошло.
Ох***еты! Доброго... доброго, б***ь, утра! П***ец!
– говорит мужчина в квартире.
Мужчина снял на видео момент после прилета с квартиры: смотрите видео 18+
Последствия ракетного удара по Харькову / Фото полиции, ГСЧС, из сети
Коротко о ракетной атаке по Харькову
- Российские военные нанесли ракетный удар по Харькову в 06:45 6 октября. Известно, что в момент атаки воздушной тревоги в области не объявляли.
- Через минуту городской голова подтвердил, что оккупанты атакуют Харьков. Он отметил, что атакуют центральную часть. Тем временем воздушную тревогу в регионе объявили в 06:48.
- Вскоре в полиции отметили, что враг бил по Харькову двумя ракетами "Искандер". Под атаку попала гражданская инфраструктура.
- Известно, что российская ракета унесла жизни 10-летнего мальчика. Его тело спасатели, закутанное в одеяло, достали из-под завалов. Очевидно, он спал на момент террористической атаки. Его 11-месячный братик получил ранения.
- По состоянию на 11:10 известно, что в результате атаки пострадали 27 человек.