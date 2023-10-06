У мережу виклали фото та відео, на яких можна побачити перші хвилини після удару по Харкову. Їх зробили як журналісти, так і правоохоронці та самі очевидці.
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Сигналізація виє, дим здіймається в небо
Перші хвилини після прильоту по Харкову: дивіться відео
Після ракетного удару палають автомобілі: дивіться відео
Очевидці розповідають, що удар був сильним: дивіться відео
На іншому відео, яке виклали вже зсередини квартири, можна теж побачити наслідки прильоту біля проспекту Гагаріна. Власне, чоловік за кадром не надто стримував емоції, адже був вражений тим, що сталося.
Ох***іти! Доброго... доброго, б***ь, ранку! П***ець!
– каже чоловік у квартирі.
Чоловік зняв на відео момент після прильоту з квартири: дивіться відео 18+
Наслідки ракетного удару по Харкову / Фото поліції, ДСНС, з мережі
Коротко про ракетну атаку по Харкову
- Російські військові завдали ракетного удару по Харкову о 06:45 6 жовтня. Відомо, що на момент атаки повітряної тривоги в області не оголошували.
- Через хвилину міський голова підтвердив, що окупанти атакують Харків. Він зазначив, що атакують центральну частину. Тим часом повітряну тривогу в регіоні оголосили о 06:48.
- Невдовзі у поліції зазначили, що ворог бив по Харкову двома ракетами "Іскандер". Під атаку потрапила цивільна інфраструктура.
- Відомо, що російська ракета забрала життя 10-річного хлопчика. Його тіло рятувальники, закутане в ковдру, дістали з-під завалів. Імовірно, він спав на момент терористичної атаки. Його 11-місячний братик зазнав поранень.
- Станом на 11:10 відомо про те, що внаслідок атаки постраждали 27 людей.