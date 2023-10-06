У мережу виклали фото та відео, на яких можна побачити перші хвилини після удару по Харкову. Їх зробили як журналісти, так і правоохоронці та самі очевидці.

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Сигналізація виє, дим здіймається в небо

Перші хвилини після прильоту по Харкову: дивіться відео

Після ракетного удару палають автомобілі: дивіться відео

Очевидці розповідають, що удар був сильним: дивіться відео

На іншому відео, яке виклали вже зсередини квартири, можна теж побачити наслідки прильоту біля проспекту Гагаріна. Власне, чоловік за кадром не надто стримував емоції, адже був вражений тим, що сталося.

Ох***іти! Доброго... доброго, б***ь, ранку! П***ець!

– каже чоловік у квартирі.

Чоловік зняв на відео момент після прильоту з квартири: дивіться відео 18+

Наслідки ракетного удару по Харкову / Фото поліції, ДСНС, з мережі

Коротко про ракетну атаку по Харкову