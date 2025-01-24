Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на городского голову Игоря Терехова. Чиновник рассказал детали, которые сейчас известно об атаке на Харьков.

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Что известно об атаке на Харьков

Воздушная тревога на территории Харьковской области была объявлена ​​ориентировочно в 17:12. Уже через полчаса мэр города сообщил, что Харьков находится под массированной атакой вражеских беспилотных летательных аппаратов.

Кстати, оперативно о тревогах, ракетной опасности, угрозе ударных БПЛА для всех областей, взрывах, а также последствиях российских атак читайте в нашем телеграме.

По его словам, сейчас известно о по меньшей мере одном попадании в городе. По предварительной информации от местных властей, "прилет" произошел в Основянском районе. Более подробной информации не указывают.

Все подробности последствий выясняют.

В связи с тем, что в небе над городом много ударных дронов, будьте очень осторожны,

– отметил Игорь Терехов.

Напомним, Россия нанесла удар по Харькову 21 января с помощью беспилотного летательного аппарата. В результате в городе были повреждены гаражи, один разрушен, поврежден один легковой автомобиль и окна общежития.