В Харькове и Сумах раздались мощные взрывы: враг атакует КАБами

Оккупанты не прекращают обстрелы мирных украинских городов. Днем 31 августа прогремели мощные взрывы в Харькове и Сумах.

По предварительной информации, прифронтовые города могли атаковать управляемыми авиабомбами. Призываем украинцев оставаться в укрытиях, ведь это может сохранить жизнь.

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В Харькове и Сумах прогремели взрывы

В 14:09 в Воздушных силах предупредили об активности вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении. Из-за этого для прифронтовых территорий есть угроза применения авиационных средств поражения.

На Сумщине и Харьковщине сразу объявили воздушную тревогу. Около 14:50 в Харькове были слышны взрывы. Председатель Харьковской ОВА призвал харьковчан быть в укрытиях, ведь враг наносит удары.

Через несколько минут, в 14:58, мощный взрыв прогремел в Сумах. Как пишут мониторинговые телеграм-каналы, города атаковали управляемыми авиабомбами.

Последствия атаки на Харьковщине

Как впоследствии сообщил Александр Гололобов, россияне попали по территории Малоданиловской общины Харьковского района. К сожалению, есть пострадавшие.

Руководитель Харьковской ОВА добавил, в 14:55 оккупанты ударили по селу Черкасская Лозовая. На месте атаки вспыхнул дом. По предварительной информации, пострадали 4 человека, но под завалами еще могут быть люди.