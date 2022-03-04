Всю полученную помощь в Харькове сразу же раздают жителям.

Важно В Энергодаре прогремел сильный взрыв

Игорь Терехов посетил в больницах наших раненых военных и земляков.

Они все герои. Военные – потому что не жалеют своей жизни, защищая нас, мирных жителей. Харьковчане – потому что не теряют духа и верят в нашу победу,

– заявил мэр города.

Терехов также поблагодарил медиков и врачей Харькова, которые круглосуточно спасают жизни людей.

"Мы делаем все возможное, а иногда и невозможное. Потому что это Харьков, потому что это Украина. Мы вместе победим", – подытожил мэр города.

Добавим, что, по словам Терехова , враг целенаправленно разрушает инфраструктуру города Харькова:

"Стреляет в подстанции, чтобы навредить электроснабжению".

"Бьет по котельным, чтобы остановить теплоснабжение в городе".

"Враг бьет по жилым домам и убивает харьковчан".

В городе каждую минуту раздаются взрывы и выстрелы. Однако коммунальщики постепенно восстанавливают жизнедеятельность Харькова после ужасного разрушения. Но так как вражеские бомбардировки города еще не завершились, этим занимаются во время звуков взрывов.