Всю отриману допомогу у Харкові одразу роздають мешканцям.

До теми В Енергодарі пролунав сильний вибух

Ігор Терехов відвідав у лікарнях наших поранених військових та земляків.

Вони всі герої. Військові – бо не шкодують свого життя, захищаючи нас, мирних жителів. Харків'яни – бо не втрачають присутності духу та вірять у нашу перемогу,

– заявив мер міста.

Терехов також подякував медикам та лікарям Харкова, які цілодобово рятують життя людей.

"Ми робимо все можливе, а іноді і неможливе. Бо це Харків, Бо це Україна. Ми разом переможемо", – підсумував мер міста.

Додамо, що, за словами Терехова, ворог цілеспрямовано руйнує інфраструктуру міста Харків:

"Стріляє в підстанції, щоб зашкодити електропостачанню".

"Б'є по котельнях, щоб зупинити теплопостачання в місті".

"Ворог б'є по житлових будинках і вбиває харків'ян".

У місті кожної хвилини лунають вибухи та постріли. Проте комунальники поступово відновлюють життєдіяльність Харкова після жахливої руйнації. Проте вороже бомбардування міста ще не завершилося, тому цим займаються під час звуків вибухів.

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!