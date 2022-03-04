Потужний вибух у місті почули приблизно об 11:20. Наразі з'ясовують всі деталі інциденту.

До теми З'явилося відео нічної боротьби за атомну електростанцію в Енергодарі

Окупанти в Енергодарі

Російські вбивці 3 березня почали штурмувати Запорізьку атомну електростанцію. Вони застосовували вогонь із танків та стрілецької зброї. Крім цього, снайпери загарбників відкрили вогонь по позиціях Національної гвардії України.

Через постійні обстріли на АЕС виникла пожежа. Рятувальники довго не могли потрапити на територію станції, щоб ліквідувати займання. Під час нічного штурму загинули 3 українських військових, а двоє отримали поранення. Наразі ЗАЕС перебуває під контролем росіян.

Звернення мера

Очільник Енергодару Дмитро Орлов записав відеозвернення до містян. Він закликав не провокувати військових з російської армії. В Енергоатомі повідомили, що відео Орлов створив під загрозою розправи.

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Текст публікації телеграм-сторінки Енергоатому

Щойно в Енергодарі пролунав дуже сильний вибух! Подробиці з'ясовуємо.