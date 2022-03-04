Мощный взрыв в городе услышали примерно в 11:20. Сейчас выясняют все детали инцидента.

К теме Появилось видео ночной борьбы за атомную электростанцию в Энергодаре

Оккупанты в Энергодаре

Российские убийцы 3 марта начали штурмовать Запорожскую атомную электростанцию. Они применяли огонь из танков и стрелкового оружия. Кроме этого, снайперы захватчиков открыли огонь по позициям Национальной гвардии Украины.

Из-за постоянных обстрелов на АЭС возник пожар. Спасатели долго не могли попасть на территорию станции, чтобы ликвидировать возгорание. Во время ночного штурма погибли 3 украинских военных, а 2 получили ранения. Сейчас ЗАЭС находится под контролем россиян.

Обращение мэра

Глава Энергодара Дмитрий Орлов записал видеообращение к горожанам. Он призвал не провоцировать военных из российской армии. В Энергоатоме сообщили, что видео Орлов создал под угрозой расправы.

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Только что в Энергодаре раздался очень сильный взрыв! Подробности выясняем.