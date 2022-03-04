Орлов сказав, що втрат і постраждалих серед мирного населення немає. Він заявив, що в людей пострілів не робили, а якщо й робили, то лише холостими набоями.
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Мер також сказав, що не обстрілювали будинки енергодарців.
"Закликаю не провокувати військових збройних сил Росії. На сьогодні наше завдання у ситуації, що склалася, забезпечити максимально спокійний та працездатний стан всіх інженерних мереж та комунальних підприємств", – повідомив Орлов.
Що ще сказав мер
За словами Орлова, Запорізька АЕС в Енергодарі перебуває під контролем. Наразі в місті немає опалення, але відновили водопостачання, хоч водопровід пошкоджений, та електропостачання.
"Зараз всі сили скеровуватимемо на те, щоб у місті було тепло", – додав він.
Пожежа на АЕС
Запорізьку АЕС 4 березня безперервно обстрілювали російські загарбники. Снаряд влучив в енергоблок. Через це виникла пожежа. Вогнеборці не могли потрапити на територію АЕС через постійні атаки росіян. Територію АЕС також намагалися замінувати кадирівці. Однак працівникам ДСНС таки вдалося ліквідувати вогонь.
Звернення Орлова: дивіться відео
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