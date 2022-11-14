Об этом 24 каналу рассказала корреспондентка Анна Черненко. По ее словам, Харьков и область тем временем усиленно готовятся к зиме.

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Какая ситуация сейчас в Харькове и области

Черненко рассказала, что после непродолжительной тишины вечером 13 ноября российские военные снова обстреляли Харьков, в том числе ракетами С-300. Под удар оккупантов попал промышленный объект в Индустриальном районе. К счастью, не было пожара и никто не пострадал.

В то же время, по ее словам, по Волчанску россияне бьют уже два дня подряд, под артобстрел там попал жилой дом.

В пгт Шевченково за сутки обстреляли сразу и инфраструктурный объект, и учебное заведение, там произошел серьезный пожар и выгорели классы,

– заявила корреспондентка.

Она добавила, что есть пострадавшие в результате обстрелов. В частности, в Купянском районе сразу два человека получили ранения – мужчина 48 лет и 26-летняя женщина.

Что известно о пострадавших в результате подрыва

Черненко отметила, что на Харьковщине за минувшие сутки два человека подорвались на взрывоопасных предметах. В частности, в Слатино это произошло с мужчиной, который приехал навести порядок в собственном доме, а в Волоховом Яру подорвался 54-летний мужчина.

Она напомнила, что несколько дней назад в Харькове подорвались двое детей – мальчики 12 и 15 лет. Они просто играли возле своего дома в Салтовском районе.

За жизнь и здоровье этих мальчиков продолжают сейчас бороться врачи, потому что очень серьезные травмы – там и осколочные многочисленные поражения органов, и ноги порезанные у мальчиков,

– сказала Черненко.

Она подчеркнула, что понадобится еще много времени, чтобы помочь этим детям.

Какие последствия обстрела Харькова ракетами С-300 и что известно о пострадавших в результате подрывов на взрывоопасных предметах: смотрите видео

Как Харьковщина готовится к зиме

Черненко отметила, что Харьковская область очень усиленно готовится к зиме. В Харькове остановки-бункеры станут пунктами обогрева, их оснастят соответствующими приборами. А в село Цуповка Дергачевского района волонтеры своими силами привезли твердотопливные котлы.

Это огромная помощь для этих общин, потому что села там очень побиты,

– подчеркнула корреспондентка.

Ведь, объяснила она, несмотря на то, что это небольшие пограничные пункты, за них шли серьезные бои, и россияне просто разбили некоторые села. Хотя идет восстановление электроснабжения и газоснабжения, ситуация в небольших населенных пунктах остается очень сложной.

Какая сейчас ситуация на фронте: главное