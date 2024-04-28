Как рассказала корреспондентка 24 Канала из Харькова Анна Черненко, уже сейчас работают над определенными проектами, которые должны помочь Харькову и области нормально пройти зиму. Некоторые из них уже воплощены.
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К примеру, во время последнего блекаута в Харькове работало водоснабжение. Все благодаря генераторам, которые питали соответствующие объекты.
Как Харьков и область готовятся к зиме
Основной принцип, по которому будет функционировать энергетика в Харькове и области – децентрализация. Ведь большие ТЭЦ или другие энергообъекты и дальше будут мишенями для оккупантов.
Конечно, энергетики пытаются параллельно ремонтировать объекты критической инфраструктуры. Но следует понимать, что это – очень продолжительно по времени и дорого. А россияне могут нанести повторный удар.
Согласно принципу децентрализации будут определенные объекты, которые будут питать кварталы или даже отдельные дома. Когда-то мы на примере Изюма показывали разбитую авиаударами котельную, которая питала большинство города. Там были децентрализованы такие объекты. И по этому принципу будут работать и в Харькове и области,
– заметила Черненко.
Другое дело – газотурбинные установки. Это уже более ценные проекты, которые будут реализовываться в Харькове при поддержке Министерства энергетики и международных партнеров. Они существенно помогут в отопительный сезон.
Параллельно регион сотрудничает с Фондом Говарда Баффета, который располагает энергетической компанией. Она разрабатывает экспериментальный проект, что позволит сделать больницу или условный жилой дом энергонезависимым. Это попытаются достичь благодаря генераторам, солнечным панелям, аккумуляторам и т.д.
Ситуация в Харькове: коротко
- В ночь на 27 апреля российские оккупанты в очередной раз обстреляли Харьков. Они нанесли удар вблизи медицинского учреждения.
- Мэр Харькова Игорь Терехов сказал, что на момент обстрела в медучреждении находилось более 1000 человек. Повезло, что ракеты попали в землю, а не в самое здание.
- Вечером 26 апреля умер полковник полиции Александр Иванов. Его ранило во время атаки "Шахедами" на Харьков, которую Россия осуществила в начале месяца.