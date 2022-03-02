Враг снова вероломно атаковал Харьков. Обычно под обстрелы снова попали гражданские объекты.

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Новые обстрелы Харькова

На этот раз целью российских кафиров стал Харьковский приборостроительный завод имени Т. Г. Шевченко.

Смотрите видео с телеграмма "Оперативный ВСУ":

Новые обстрелы Харькова / Фото с телеграмма Andriy Tsaplienko UKRAINE FIGHTS

Полный текст публикации

г. Харьков. Обстрелян Харьковский приборостроительный завод имени Т. Г. Шевченко.