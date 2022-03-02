Ворог знову віроломно атакував Харків. Звичайно під обстріли знову потрапили цивільні об'єкти.

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Нові обстріли Харкова

Цього разу ціллю російських окупантів став Харківський приладобудівний завод імені Т. Г. Шевченка.

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м. Харків. Обстріляно Харківський приладобудівний завод імені Т. Г. Шевченка.

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