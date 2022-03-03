Враг регулярно атакует Харьков и уничтожил немало инфраструктуры. Также гибнут люди.

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Обстрелы снова зафиксировали 3 марта примерно в 10:50.

Харьков под обстрелами: смотрите видео

Важно отметить, что в Харьковской области из-за обстрелов погибли уже 34 человека, почти 300 раненых.

Несмотря на ужасные цифры, Россия продолжает совершать военные преступления против мирных жителей Харьковщины.

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