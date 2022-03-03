Число жертв среди мирного населения еще устанавливается. Спасатели продолжают работать в усиленном режиме.

Важно Авианалет в Харьковской области: одно из сел практически разрушено

Вчера оккупанты сбросили авиабомбы на несколько районов Харьковщины. Из области эвакуировали 22 тысячи жителей. Сегодня шаттлами будут курсировать поезда в Полтаву, а дальше – логистический центр по другим направлениям.

Активно в город Харьков прибывает гуманитарная помощь. Вчера пришло около 7 вагонов, а также 19 фур. Уже с утра начали подвозить продукты к станциям метро и бомбоубежищам. Далее – к жилым кварталам,

– рассказал глава ОВА Олег Синегубов.

Он отметил, что область удерживает оборону. Военные стоят на своих позициях и постоянно укрепляют их. Синегубов заверил, что Харьковщина не сдастся.

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