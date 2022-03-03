Кількість жертв серед мирного населення ще встановлюють. Рятувальники продовжують працювати в посиленому режимі.

Важливо Авіаналіт на Харківщині: одне із сіл практично зруйноване

Учора окупанти скинули авіабомби на кілька районів Харківщини. З області евакуювати 22 тисячі мешканців. Сьогодні шатлами будуть курсувати потяги до Полтави, а далі – логістичний центр за іншими напрямками.

Активно до міста Харкова прибуває гуманітарна допомога. Вчора прийшло близько 7 вагонів, а також 19 фур. Вже зранку почали підвозити продукти до станцій метро та бомбосховищ. Далі – до житлових кварталів,

– розповів глава ОВА Олег Синєгубов.

Він зазначив, що область тримає оборону. Військові стоять на своїх позиціях та постійно їх укріплюють. Синєгубов запевнив, що Харківщина не здасться.

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