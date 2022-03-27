Поэтому жители города начали укреплять гражданскую инфраструктуру, в частности памятник Тарасу Шевченко. Об этом рассказал мэр Харькова Игорь Терехов.

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Терехов о том, как горожане защищают памятник Шевченко

По его словам, местные власти пытаются поддерживать жизнедеятельность города, и сейчас "Харьков сплочен, как никогда раньше" – люди помогают разбирать завалы, убирают улицы и не только.

Да, если проехать по Харькову, то можно заметить, что его убирают. Также в городе не планируют нарушать традиции даже под обстрелами, поэтому Терехов общался с руководителем "Зеленстроя" и сказал высаживать цветы.

Кроме того, мэр Харькова принял решение "защитить" памятник Шевченко.

Мы закрываем памятник Шевченко, это один из символов Украины, один из самых красивых памятников Тарасу Шевченко вообще в мире, не только в Украине. Я решил, что мы сегодня обкладываем его мешками с песком,

– заявил он.

Терехов добавил, что его очень радует, что харьковчане сами помогают, чтобы закрыть памятник.



В Харькове "защищают" памятник Шевченко / Фото с сайта УП