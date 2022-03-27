Через це жителі міста розпочали укріплювати цивільну інфраструктуру, зокрема пам'ятник Тарасові Шевченку. Про це розповів мер Харкова Ігор Терехов.

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За його словами, місцева влада намагається підтримувати життєдіяльність міста, і зараз "Харків згуртований, як ніколи раніше" – люди допомагають розбирати завали, прибирають вулиці й не тільки.

Так, якщо проїхати Харковом, то можна помітити, що його прибирають. Також у місті не планують порушувати традиції, навіть під обстрілами, тому Терехов спілкувався з керівником Зеленбуду й сказав висаджувати квіти.

Крім того, мер Харкова прийняв рішення "захистити" пам'ятник Шевченка.

Ми закриваємо пам'ятник Шевченку, це один із символом України, один із найкрасивіших пам'ятників, які є Тарасу Шевченку взагалі у світі, не лише в Україні. Я вирішив, що ми сьогодні обкладаємо його мішками з піском,

– заявив він.

Терехов додав, що його дуже тішить, що харків'яни самі допомагають у тому, щоб закрити пам'ятник.



У Харкові "захищають" пам'ятник Шевченку / Фото з сайту УП