Харьков стоит непреодолимой крепостью, – Резников

Алексей Резников отметил, что Харьков стоит непреодолимой крепостью. Это гордый город, в котором живут отважные люди.

Враг не перестает обстреливать Харьков. Городу постоянно наносят удары – гибнут мирные люди, разрушены жилые дома. Однако Харьков не сдается.

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Резников о непреодолимости Харькова

Непреодолимой крепостью стоит Харьков. Вся Украина с болью смотрит на российские обстрелы,

– заявил Резников.

Министр обороны подчеркнул, что теперь вся Европа знает, что Харьков – не только интеллектуальный и промышленный центр, но и гордый город отважных граждан.

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