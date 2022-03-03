Харьков, воздушная тревога – все в укрытие

В Харькове раздаются тревожные сирены. Воздушную тревогу в городе снова объявили 3 марта около 13:09.

Сохраняйте спокойствие! Возьмите с собой самые необходимые вещи и быстро направляйтесь к ближайшему укрытию.

Читайте также В Харькове враг пытается продвигаться, но понес катастрофические потери, – Арестович

Напомним: выходить из укрытия можно только после соответствующего сообщения об отбое воздушной тревоги. Следите за сигналами!

Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!