Харьков, воздушная тревога – все в укрытие
3 марта 2022 , 13:15Читати новину українською
Источник:телеграм-канал "Суспільне Харків"
В Харькове раздаются тревожные сирены. Воздушную тревогу в городе снова объявили 3 марта около 13:09.
Сохраняйте спокойствие! Возьмите с собой самые необходимые вещи и быстро направляйтесь к ближайшему укрытию.
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Напомним: выходить из укрытия можно только после соответствующего сообщения об отбое воздушной тревоги. Следите за сигналами!
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