Харьков, Житомир, Кропивницкий, Хмельницкий – воздушная тревога

В ряде городов Украины вечером 6 марта снова объявили воздушную тревогу. Сирены около 20:05 начали звучать в Харькове, Житомире, Хмельницком и Кропивницком.

Жители этих городов – сохраняйте спокойствие и направляйтесь в ближайшее укрытие. Помогите добраться туда вашим родным и соседям.

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Пожалуйста, не покидайте укрытие, пока не услышите сигнал об отбое тревоги. Официальные ресурсы сообщат об этом, когда возвращаться домой будет безопасно.

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