Учебная сирена будет звучать на Харьковщине 25 февраля. Об этом сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов.

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Олег Синегубов призвал людей не паниковать и сохранять спокойствие, ведь сирена – учебная.

Не паникуйте, это учебный сигнал тревоги. Сохраняем спокойствие,

– сообщил председатель ОГА.

Текст публикации Олега Синегубова:

Внимание, жители Харьковщины!

В 14.30 будет звучать учебная сирена.

Не паникуйте, это учебный сигнал тревоги. Сохраняем спокойствие.

Важно! Вооруженные силы Украины дают отпор врагу. Мы – под надежной защитой наших военных. А международные партнеры поддерживают Украину и накладывают санкции на Россию.



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