Учебная сирена будет звучать на Харьковщине 25 февраля. Об этом сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов.
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Олег Синегубов призвал людей не паниковать и сохранять спокойствие, ведь сирена – учебная.
Не паникуйте, это учебный сигнал тревоги. Сохраняем спокойствие,
– сообщил председатель ОГА.
Текст публикации Олега Синегубова:
Внимание, жители Харьковщины!
В 14.30 будет звучать учебная сирена.
Не паникуйте, это учебный сигнал тревоги. Сохраняем спокойствие.