Навчальна сирена звучатиме на Харківщині 25 лютого. Про це повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.

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Олег Синєгубов закликав людей не панікувати та зберігати спокій, адже сирена – навчальна.

Не панікуйте, це навчальний сигнал тривоги. Зберігаємо спокій,

– повідомив голова ОДА.

Текст публікації Олега Синєгубова:

Увага, жителі Харківщини!

О 14.30 буде звучати навчальна сирена.

Не панікуйте, це навчальний сигнал тривоги. Зберігаємо спокій.

Важливо! Збройні сили України дають відсіч ворогу. Ми – під надійним захистом наших військових. А міжнародні партнери підтримують Україну і накладають санкції на Росію.



Зберігаймо спокій, читаймо перевірені новини та віримо в ЗСУ!