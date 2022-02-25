Навчальна сирена звучатиме на Харківщині 25 лютого. Про це повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.
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Олег Синєгубов закликав людей не панікувати та зберігати спокій, адже сирена – навчальна.
Не панікуйте, це навчальний сигнал тривоги. Зберігаємо спокій,
– повідомив голова ОДА.
Текст публікації Олега Синєгубова:
Увага, жителі Харківщини!
О 14.30 буде звучати навчальна сирена.
Не панікуйте, це навчальний сигнал тривоги. Зберігаємо спокій.