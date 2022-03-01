Харьковчане в разных районах сообщают о новых взрывах

Харьковчане по состоянию на 10:48 1 марта сообщают о новых взрывах. Они звучат в разных районах города.

В первый день весны Россия цинично обстреляла город. Ракетный удар нанес площади Свободы значительных разрушений.

Заметьте Россия потеряла уже более 5 700 военных после вторжения в Украину

Известно, что возле Харьковской ОГА пострадали по меньшей мере 6 человек. Среди них – ребенок. Количество погибших уточняется.

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