Максим имел врожденный порок сердца. В 17 лет кардиохирурги провели сверхсложную операцию, заменив аортальный клапан на металлический протез.

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После этого парень с механическим сердцем стал жить полноценной жизнью. Он занимался в тренажерном зале, увлекался кикбоксингом и рукопашным сражением, путешествовал. Сейчас ему 23 года.



До войны Максим жил полноценной жизнью / Фото со страницы НГУ

Добился, чтобы взяли на фронт

24 февраля Макс очнулся от взрывов дома в Харькове. У него уже был собран рюкзак на фронт, хотя имел так называемый "белый" военный билет через сердце. Однако он все равно пошел в центр социальной поддержки и комплектования.

Мне сказали: "Куда ты идешь? Ты ведь не годен". Но я настойчив: пришел на следующий день, и меня взяли. Далее я оказался в части Нацгвардии,

– рассказал боец.

За время службы Макс мечтает окончить курс лидерства для сержантов и получить соответствующее воинское звание.



Теперь Максим защищает родную Харьковщину / Фото со страницы НГУ

Самый страшный момент

Защитник вспоминает, что страшнее всего было в момент, когда на них двигалась колонна танков. По словам Максима, в такие моменты не боятся разве сумасшедшие.

Парень проходит службу в подразделении с другими добровольцами. Он отмечает, что наши бойцы отличаются от противника тем, что имеют мотивацию. Ими управляет любовь к стране.

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