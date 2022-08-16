Максим мав вроджену ваду серця. В 17 років кардіохірурги провели йому надскладну операцію, замінивши аортальний клапан на металевий протез.

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Після цього хлопець з механічним серцем почав жити повноцінним життям. Він займався у тренажерному залі, захоплювався кікбоксингом та рукопашним боєм, подорожував. Зараз йому 23 роки.



До війни Максим жив повноцінним життям / Фото зі сторінки НГУ

Добився, аби взяли на фронт

24 лютого Макс прокинувся від вибухів вдома у Харкові. У нього вже був зібраний рюкзак на фронт, хоч мав так званий "білий" військовий квиток через серце. Проте хлопець все одно пішов у центр соціальної підтримки та комплектування.

Мені сказали: "Куди ти йдеш? Ти ж не придатний". Але я наполегливий: прийшов на наступний день, і мене взяли. Далі я опинився у частині Нацгвардії,

– розповів боєць.

За час служби Макс мріє закінчити курс лідерства для сержантів і отримати відповідне військове звання.



Тепер Максим боронить рідну Харківщину / Фото зі сторінки НГУ

Найстрашніший момент

Захисник пригадує, що найстрашніше було в момент, коли на них рухалася колона танків. За словами Максима, у такі моменти не бояться хіба божевільні.

Хлопець проходить службу у підрозділі з іншими добровольцями. Він зауважує, що наші бійці відрізняються від противника тим, що мають мотивацію. Ними керує любов до країни.

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