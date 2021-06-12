Инцидент произошел вечером 11 июня, пострадавшая получила многочисленные травмы разной степени тяжести.

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Видео жестокого избиения обнародовал один из местных телеграм-каналов. На кадрах видно, как группа подростков отдыхает на лавочке. Внезапно парень налетел на несовершеннолетнюю девушку с кулаками. Впоследствии он решил, что этого недостаточно и начал бить ее ногами.

Последние удары были зверски жестокими – изверг взял девушку за волосы и ударил в лицо. В результате избиения несовершеннолетняя получила многочисленные травмы и сломанный нос.

Обратите внимание! Цинизму ситуации придает еще и то, что группа "друзей" девушки даже не попыталась заступиться за нее. Единственный, кому было не безразлично на страдания пострадавшей, это – маленький пес. Лишь небольшой пес лаял на обидчика.

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На обращение журналистов 24 канала в полиции сообщили, что не располагают информацией об инциденте. Очевидно, пострадавшая с родителями не обращались к правоохранителям и не писали заявление на обидчика. По данным телеграм-канала "Харьков 1654", это уже не первый случай, когда парень бьет девушек.

Впоследствии, предварительно, мать пострадавшей опубликовала видео извинений изверга перед своей жертвой. Стоя на коленях, он неохотно просит прощения у пострадавшей и других девушек.

Реакция правоохранителей

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко отреагировал на инцидент в фейсбуке. Он сообщил, что обидчика зовут Александр и ему только 16 лет.

16-летняя мразь в Харькове решила самоутвердиться. Сначала его поймали сверстники и заставили, стоя на коленях, извиняться перед избитыми ими девушками. А теперь еще придется ответить и перед законом и получить судимость,

– заявил Геращенко.

Геращенко добавил, что следователи полиции, прокурор и суд будут расследовать дело.

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