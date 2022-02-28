Городской глава Игорь Терехов в телеграме подчеркнул, что это просто война России против Украины. Это – убийство украинского народа.

Читайте также Военное преступление Путина: появилось видео момента обстрелов жилых районов Харькова

Мэр города рассказал жуткие подробности о последствиях вражеских атак. Российские снаряды попадают в жилые дома и убивают и калечат мирных жителей.

Только за сегодня 37 раненых, из которых – трое детей. Вышли четыре человека из хранилища и погибли,

– рассказал Терехов.

По его словам, целая семья заживо сгорела в автомобиле из-за российских оккупантов. "Это действительно ужас и мы должны вместе это пережить. Мы должны стать сильнее", – отметил мэр.

Подписывайтесь на телеграм 24 канала, чтобы оперативно узнавать важные новости.