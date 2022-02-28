Міський голова Ігор Терехов у телеграмі наголосив, що це просто війна Росії проти України. Це – вбивство українського народу.

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Терехов про злочини окупантів

Мер міста розповів моторошні подробиці про наслідки ворожих атак. Російські снаряди потрапляють у житлові будинки й вбивають та калічать мирних мешканців.

Тільки за сьогодні 37 поранених, з яких – троє дітей. Вийшли четверо людей зі сховища набрати води і загинули,

– розповів Терехов.

За його словами, ціла родина живцем згоріла в автомобілі через російських окупантів. "Це дійсно жах і ми маємо разом це пережити. Ми маємо стати сильнішими", – зазначив мер.

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