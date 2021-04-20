Дети подожгли памятник паровозу в Харькове: пытались его запустить
В Харькове 20 апреля загорелся памятник паровозу. Это произошло из-за детей, которые хотели его запустить. Они принесли туда старые тряпки и подожгли их внутри локомотива. Впоследствии огонь начал распространяться и на место приехали пожарные.
Источник:Newsroom
Тушили возгорание работники пожарной части Южной железной дороги. Об этом рассказал заместитель начальника Харьковского отряда военизированной охраны ЮЖД Вячеслав Карбовский.
Другое происшествие с детьми Ужасный пожар в Киеве: спасатели реанимировали двоих детей – видео
Больше о поджоге
- Сначала очевидцы говорили, что дети подожгли бумагу. Но оказалось, что это были старые тряпки.
- Их подожгли в тендере, то есть вагоне, который закреплен за паровозом.
- Однако детям удалось не запустить поезд, а устроить пожар.
- Когда спасатели приехали, пламя быстро погасили.
- В результате инцидента никто не пострадал.
- Памятник остался невредимым.
Журналисты 24 канала пытались связаться с Южной железной дорогой. Однако там пока никак не комментируют этот инцидент и советуют подавать письменный запрос на получение информации.
Поделиться новостью