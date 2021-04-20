В Харькове 20 апреля загорелся памятник паровозу. Это произошло из-за детей, которые хотели его запустить. Они принесли туда старые тряпки и подожгли их внутри локомотива. Впоследствии огонь начал распространяться и на место приехали пожарные.

Тушили возгорание работники пожарной части Южной железной дороги. Об этом рассказал заместитель начальника Харьковского отряда военизированной охраны ЮЖД Вячеслав Карбовский. Другое происшествие с детьми Ужасный пожар в Киеве: спасатели реанимировали двоих детей – видео Больше о поджоге Сначала очевидцы говорили, что дети подожгли бумагу. Но оказалось, что это были старые тряпки.

Их подожгли в тендере, то есть вагоне, который закреплен за паровозом.

Однако детям удалось не запустить поезд, а устроить пожар.

Когда спасатели приехали, пламя быстро погасили.

В результате инцидента никто не пострадал.

Памятник остался невредимым. Журналисты 24 канала пытались связаться с Южной железной дорогой. Однако там пока никак не комментируют этот инцидент и советуют подавать письменный запрос на получение информации. Обратите внимание! В Киеве 6 апреля на улице Героев Обороны пьяный экс-депутат Киевсовета пытался сжечь свою квартиру. Там были его несовершеннолетние дети и жена. Ранее мужчина сжег ее автомобиль.