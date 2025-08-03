Творческие занятия с военнослужащими, находящимися на передовой, а также с теми, кто проводит реабилитацию, проводит мастер по гончарству из Харькова. Как происходит этот процесс и какие эмоции он вызывает у наших защитников, рассказала корреспондентка 24 Канала из Харькова Анна Черненко.

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Как гончарство помогает разгрузиться военным?

Военнослужащие из 13 бригады оперативного назначения НГУ "Хартия" посетили в Харькове мастер-класс по гончарству. Большинство из них служат с 2022 года – с самого начала полномасштабного вторжения – и такая разгрузка для них крайне важна.

Как только они берут в руки глину, у них меняется настроение, на лицах появляются улыбки, они шутят, общаются, и в течение часа, что длится мастер-класс, переключают свое внимание.

Это ребята из оперативного батальона – простыми словами это – пехота. Они находятся на позициях. Этот мастер-класс – отдых для их нервной системы, ведь, когда работаешь руками с глиной, голова отдыхает и снимается стресс,

– объяснила Дана, офицер отделения психологического обеспечения 13 БрОП НГУ "Хартия".

Константин, стрелок 13 БрОП НГУ "Хартия", рассказал, что впервые работает с глиной. Свое изделие – солянку – планирует использовать на солдатской кухне.

Серьезные военные – гранатометчики, стрелки, пулеметчики – на мастер-классе лепят из глины "космических" котов, символические сувениры, чашки, из которых будут пить утренний кофе в блиндажах.

Это будет кот из глины. Назову его "Хартия", чтобы было тематическое имя,

– рассказал боец 13 БрОП НГУ "Хартия" Олег.

Защитники, большинство из которых из Днепропетровщины, воевали в Луганской и Донецкой области, а сейчас оберегают Харьковщину, рассказывают, что глина из окопов, которые они рыли, должна была бы пойти на создание красивой керамики.

Полезно ли занятие гончарством для реабилитации военных?

Один из участников мастер-класса – пулеметчик 13 БрОП НГУ "Хартия" Евгений – до полномасштабного вторжения добывал полезные ископаемые. Для него работать с глиной было чем-то особенным и символичным.

Я по жизни связан с глиной, видел разные ее виды, ведь работал в карьере. У меня колесо, которое копает глину на глубине 12 метров – как пятиэтажный дом. Но именно такой глины, с которой работаю на мастер-классе, у нас нет,

– сказал Евгений.

Он отметил, что надеется на нашу победу и когда вернется домой, продолжит работать с глиной.

Занятия по гончарству позволяет хотя бы на час отвлечься от войны. Однако о семье продолжаю думать всегда,

– добавил Евгений.

Проводит такие мастер-классы Ольга, художница-керамистка, которая решилась после начала войны открыть в Харькове собственный бизнес, воспользовавшись определенной государственной программой. У нее есть наемные работники, которых обеспечивает рабочими местами, и внедряет много социальных программ для детей определенных категорий, для военных.

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Гончарство, по словам художницы-керамистки, дает очень много всего. Прежде всего это развивает моторику, а также дает сенсорное восстановление, потому что военные, которые находятся на реабилитации, работают на гончарном круге и к ним возвращается вилы рук.

Когда лепят из глины, сидя за столом, это больше релаксирующий процесс. Все происходит постепенно, человек не испытывает стресс. А на кругах немножко иначе. Там нужна сила. Когда к нам приходят ребята с травмами спины или рук, они разрабатывают мышцы и набираются силы,

– отметила Ольга.

Поэтому такие мастер-классы – это помощь украинским бойцам, которые удерживают на передовой нашу нормальную жизнь.