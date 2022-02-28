В Харькове и Днепре раздаются сирены

Воздушную тревогу объявили в Харькове и Днепре. Людей призывают немедленно прятаться в укрытия.

В Харькове и Днепре включили сирены около 7:25 28 февраля. Это происходит уже 5-ый день из-за нападения России на Украину.

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После того, как прозвучит сирена люди немедленно должны идти в укрытия. Вместе с тем следует быстро выключить газ и свет.

Также местные должны помочь спрятаться людям с инвалидностью и пожилого возраста. Говорится не только о родных, но и о соседях.

С собой следует взять "тревожный рюкзак" со всеми медикаментами, продуктами, одеждой. Выходить из укрытия можно лишь после следующего звонка, сигнализирующего о безопасности.

По состоянию на 07:33 в Днепре отбой тревоги.

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