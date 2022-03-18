Спасатели продолжают бороться с огнем на рынке "Барабашово". В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям отметили, что ликвидация пожара по состоянию на 07:00 все еще продолжается.

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Возгорание на "Барабашово" все еще гасят

В результате обстрела загорелись торговые павильоны в разных местах рынка. На месте работает 21 единица пожарно-спасательной техники и около 100 спасателей.

Площадь пожара составляет около 7 гектаров. Горят торговые павильоны. Кроме того, частично повреждены 2 жилых дома.

Все усилия подразделений службы спасения направлены на предотвращение распространения пламени на жилищный сектор и другие смежные объекты. В общей сложности чрезвычайники уберегли от огня более 10 жилых домов.

В Харькове все еще ликвидируют пожар на "Барабашово" / Фото ГСЧС

Во время тушения пожара россияне повторно обстреляли рынок. В результате 2 спасателя получили многочисленные осколочные ранения. Их немедленно доставили в больницу. К сожалению, при госпитализации один из них погиб от полученных травм.

Огонь охватил площадь в 7 гектаров / Фото ГСЧС

Напомним, вызов к спасателям из-за пожара на крупнейшем рынке Восточной Европы "Барабашово" поступил 17 марта, примерно в 14:00.

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