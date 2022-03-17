Прежде всего правоохранители заботятся о постояльцах пансионатов для пожилых людей. Спецназовцы 17 марта вместе с волонтерами посетили два таких заведения.

К теме Глава Харьковской ОВА рассказал, как оккупанты похитили главу Великобурлукской общины

Пенсионерам, которые могут передвигаться, помогли с эвакуацией

Правоохранители привезли для стариков необходимые лекарства, продукты, воду, средства гигиены. Пенсионеры, которые могут передвигаться, были эвакуировали в безопасный регион.

Пожилых людей привезли на железнодорожный вокзал, откуда их ждет дорога во Львов. Эвакуировать удалось около 40 человек.

Какая была ситуация в Харькове 17 марта: смотрите в видео