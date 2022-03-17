Передусім правоохоронці опікуються постояльцями пансіонатів для літніх людей. Спецпризначенці 17 березня разом з волонтерами навідались до двох таких закладів.

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Пенсіонерам, які можуть пересуватись, допомогли з евакуацією

Правоохоронці привезли для стареньких необхідні ліки, продукти, воду, предмети гігієни. Пенсіонерів, які можуть пересуватись, евакуювали до безпечного регіону.

Літніх людей привезли на залізничний вокзал, звідки їх й чекає дорога до Львова. Евакуювати вдалось близько 40 осіб.

Яка була ситуація в Харкові 17 березня: дивіться у відео