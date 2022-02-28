В Харькове из-за обстрела женщине оторвало ноги

28 февраля 2022 , 13:55
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Источник:

Суспільне Харків

В Харькове в результате обстрелов местной жительнице оторвало ноги – ее срочно госпитализировали, над ее состоянием работают медики.

Женщина попала под очередной обстрел российских оккупантов. Из-за снаряда она потеряла обе ноги.

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Женщину забрали медики – ее жизнь пытаются спасти.

Россияне обстреляли Харьков из "Градов" и "Смерчей". В городе много раненых и погибших.

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Автор: Ярослава Прадід