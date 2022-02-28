В Харькове из-за обстрела женщине оторвало ноги
28 февраля 2022 , 13:55Читати новину українською
Источник:Суспільне Харків
В Харькове в результате обстрелов местной жительнице оторвало ноги – ее срочно госпитализировали, над ее состоянием работают медики.
Женщина попала под очередной обстрел российских оккупантов. Из-за снаряда она потеряла обе ноги.
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Женщину забрали медики – ее жизнь пытаются спасти.
Россияне обстреляли Харьков из "Градов" и "Смерчей". В городе много раненых и погибших.
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