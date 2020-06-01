В Харькове с 19-го этажа выпали мама с 1-летней дочерью и погибли на месте. Причины трагедии пока не известны.

Случилось это на улице Культуры возле станции метро "Научная", примерно в 6 часов утра сообщает телеграмм-канал "Веха".

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По словам местных жителей, погибшая не имела психических расстройств и хорошо общалась с соседями. В квартире проживала только с ребенком.

На месте работает следственно-оперативная группа.

Видео с места трагедии:

К слову, во Львове 31 мая трое людей выпали с балкона на втором этаже. Причиной стал обвал перил. К счастью, в результате никто не погиб.